РИАМО – 26 сен. Пожар в строении на территории городского округа Мытищи локализовали на площади 350 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

В четверг в 07:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ульянково.

«По предварительной информации пострадавших нет. Локализация была в 8:55 (26 сентября – ред.) на площади 350 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают девять единиц техники и 37 человек.