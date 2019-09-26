РИАМО - 26 сен. В столице неизвестный вскрыл автомобиль, принадлежащий гражданину Сербии, и похитил оттуда 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 сентября в ОМВД России по Басманному району поступило обращение гражданина Сербии 1968 года рождения, который проживает в доме на Таганской улице и работает генеральным директором коммерческой фирмы.

«Он сообщил, что на парковке ТЦ неустановленное лицо путем дистанционного открытия двери багажника автомашины Mercedes-Benz, принадлежащей заявителю, похитило из чемодана денежные средства в сумме 1,2 миллиона рублей, после чего скрылось», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению возбуждено уголовное дело о краже.