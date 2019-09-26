РИАМО – 26 сен. На территории Одинцовского городского округа представители силовых структур изъяли промышленную взрывчатку, которая была найдена неподалеку от магистрального нефтепровода, сообщает РИА Новости.



Накануне стало известно об обнаружении в 300 метрах от Можайского шоссе, возле деревни Малые Вяземы, нескольких пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из опасных находок есть дата производств, а именно 1986 год.



«Аммонитовые шашки изъяты представителями силовых структур для дальнейшего разбирательства», – заявил агентству представитель экстренных служб региона.