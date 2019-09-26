РИАМО - 26 сен. На станции «Выставочная» открылась новая экспозиция, посвященная пяти годам работы бесплатного Wi-Fi в столичной подземке, выставка работает до 8 октября, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Новая экспозиция на станции «Выставочная» получила название «Wi-Fi в метро. Пять лет вместе с пассажирами» и посвящена строительству и развитию сети Wi-Fi в столичном метрополитене. Уникальная выставка из 40 ярких фоторабот познакомит посетителей с процессами установки и обслуживания оборудования в тоннелях и поездах, тестирования сети и работы сопутствующих сервисов», - отмечается в материале.

Под снимками можно прочитать описание сюжетов. Также на выставке можно узнать, как сигнал Wi-Fi остается стабильным при движении поездов, где именно располагаются роутеры, как телеэкраны в поездах вещают в режиме реального времени, а также кто именно заботится о работоспособности системы Wi-Fi под землей.

Новая экспозиция стала 36-й по счету с момента открытия галереи «Метро» на станции «Выставочная» в 2005 году. Вход на выставку свободный. Галерея открыта с 06:00 до 01:00.