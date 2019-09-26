РИАМО - 26 сен. Пожар вспыхнул в строении на территории подмосковного городского округа Мытищи, в тушении возгорания участвуют более 30 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В четверг в 07:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ульянково. Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 37 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время дальнейшая информация уточняется.