РИАМО - 26 сен. В лектории Государственного Музея Востока пройдет цикл лекций, посвященный семье художников Рерихов, - «Творческое наследие Рерихов», на них слушатели узнают о предметах из семейной коллекции художников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«О живописи Николая Рериха и его сына Святослава, а также о предметах из их семейной коллекции расскажут научные сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ, филиала Музея Востока. Цикл «Творческое наследие семьи Рерихов» войдет в программу экспозиции «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Первая лекция пройдет 1 октября, на ней поговорят о Васко да Гаме и первых колонистах в Индии, Китае и Японии. Именно благодаря португальским первооткрывателям Европа познакомилась с художественной резьбой по слоновой кости, образцы которого есть и в коллекции Рерихов.

Узнать о зарубежном периоде творчества Николая Рериха и о формировании его религиозно-философского учения «Живая этика» можно будет 26 ноября.

24 декабря речь пойдет о библейской живописи Святослава Рериха — именно образ Христа стал сюжетной основой для большинства его картин. 28 января посетители узнают, какие памятники старины нашли отражение в творчестве Рерихов.

Особое внимание на этих лекциях уделят древнерусской архитектуре, которой Николай Рерих посвятил множество картин и этюдов. Кроме того, покажут архивные фотографии, сделанные Еленой Рерих во время путешествия по России в 1903 году.

25 февраля лекцию посвятят эстетическим основам произведений Николая Рериха — не только живописи, но и философских трактатов. На последней встрече, 24 марта, расскажут о культе богинь-матерей в индуизме. Их образы нашли отражение в древнейших каменных и металлических скульптурах. Такие произведения тоже можно увидеть в коллекции Музея Рерихов.

Продолжительность лекций — 90 минут. Стоимость билета на одно занятие — 300 рублей, для представителей льготных категорий — 200 рублей.

В экспозиции «Сохраняя культуру. Музей Рерихов» представлено 600 произведений — картины Николая и Святослава Рерихов, восточные реликвии и тибетские иконы, собранные Николаем Рерихом во время экспедиции в Индию и Центральную Азию.