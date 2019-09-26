РИАМО - 26 сен. В Историческом музее Москвы со 2 по 4 октября пройдет тактильная выставка, на ней можно будет изучить и потрогать точные копии древних вещей, некоторые из них специально увеличат, чтобы их было удобнее трогать, всего в экспозицию войдет 18 предметов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставки тактильной скульптуры давно проходят, например, во Франции, Италии, Греции. На таких выставках посетители знакомятся с великими произведениями искусства по слепкам — их можно трогать руками, не боясь получить замечания от музейного смотрителя. Тактильные коллекции делают музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. Кроме того, такие экспонаты очень любят дети», — сказал представитель пресс-службы музея.

На сайте добавляется, что для посетителей с ограниченными возможностями здоровья вход на выставку при предъявлении подтверждающего документа будет бесплатным. Гостям будут выдавать мультимедийные гиды.

Бесплатно сходить на «Трогательную историю» смогут также дети до 16 лет. Стоимость взрослого билета без льгот составит 400 рублей.

Исторический музей — один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более пяти миллионов экспонатов. Ежегодно его посещают свыше полутора миллионов человек.