РИАМО - 26 сен. Пять снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в двух местах на территории подмосковного Рузского городского округа за минувшие сутки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне в 12:45 спасателям сообщили об обнаружении четырех снарядов времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Козлово.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение этих боеприпасов запланировано на четверг.

Также накануне нашли старый снаряд в лесном массиве вблизи деревни Ватулино. Боеприпас не представляет угрозы, его изъятие и уничтожение тоже проведут в четверг.