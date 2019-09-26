РИАМО - 26 сен. В навигаторе социальных услуг столицы появилось шесть новых категорий: «Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации», «Подростковые клубы», «Клуб «Мой социальный центр»», «Помощь бездомным», «Школа приемных родителей» и «Образование», теперь москвичам доступно 11 различных категорий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ранее жителям Москвы были доступны поиск ближайших центров занятости, служб юридической и психологической помощи, служб медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнат прохлады (ныне комнат отдыха)», - говорится в сообщении.

Во вкладке «Помощь женщинам и детям в кризисной ситуации» можно найти более 25 адресов, по которым маме и ее ребенку могут предоставить убежище, психологическую и юридическую помощь. Также на месте можно пройти профориентацию, сотрудники проконсультируют по бытовым и медицинским вопросам.

Вкладка «Школа приемных родителей» поможет тем, кто решил стать опекуном или усыновителем. Один из обязательных этапов — прохождение специальных курсов, на которых дают практические и теоретические знания. Благодаря навигатору можно выбрать одну из 37 школ приемных родителей.

Бездомным людям помогают в главном офисе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки на Иловайской улице и в пяти его филиалах. Там бесплатно можно получить горячее питание, санитарную помощь, обувь и одежду, а также погреться и восстановить документы.

Вкладка «Комнаты отдыха» раньше называлась «Комнаты прохлады». На интерактивной карте представлено 177 адресов, по которым расположены такие комнаты. Летом в них можно спрятаться от жары, а осенью и зимой — отдохнуть, посмотреть телевизор, поиграть в настольные игры.