РИАМО – 26 сен. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦПКК) совместно с туристическими партнерами продолжит разрабатывать новые программы экскурсионных маршрутов на электричках по подмосковным городам и соседним областям, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ЦППК.

«В июне компания запустила несколько сезонных туристических поездок, объединенных названием «Цвет настроения — лето». Пассажиры могли отправиться в путешествие в Коломну, Тулу, Серпухов, Дмитров, Истру. Осенью пассажиры смогут отправиться в поездки в уже полюбившиеся города — Коломну, Рязань, Калугу, Тулу и другие», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания совместно с туристическими партнерами будет продолжать разрабатывать новые программы поездок по городам Подмосковья и соседних областей.

Собеседник агентства напомнил, что в рамках программы у ЦППК есть несколько туристических маршрутов, которые созданы специально для пассажиров старшего возраста.

«В них учтены все льготы на проезд и посещение музеев, поэтому стоимость поездки ниже обычной. Все экскурсии проходят в будни, благодаря этому можно посетить музеи, осмотреть памятники истории и архитектуры без спешки и очередей. Например, сейчас по этой программе можно посетить Сергиев Посад, Истру, Дмитров», - добавил собеседник агентства.