РИАМО - 26 сен. Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 21-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, подозреваемого в совершении разбоя вместе с двумя соучастниками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что злоумышленник через соцсеть познакомился с местным жителем. Спустя неделю правонарушитель пригласил нового знакомого к себе в гости в частный дом на улице Красная Слободка.

«По указанному адресу мужчину встретили трое неизвестных граждан, которые причинили ему телесные повреждения, выстрелили в него из пневматического пистолета, связали его, забрали банковскую карту, мобильный телефон и денежные средства. Пострадавший обратился в отдел полиции и в городскую поликлинику для оказания медицинской помощи», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Правоохранителям удалось установить одного из подозреваемых, мужчина был задержан по месту своего временного проживания.

«В ходе обыска его квартиры полицейскими обнаружены и изъяты оружие, ножи и другие предметы, используемые при совершении преступления», – добавила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу.

В настоящее время полиция продолжает розыск соучастников противоправного деяния.