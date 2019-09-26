РИАМО - 26 сен. До конца осени в столичных парках пройдет более 100 забегов, большинство из них бесплатные, некоторые соревнования будут благотворительными, сбор средств станет обязательным условием для участия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Тренировки на свежем воздухе эффективнее и приятнее занятий в помещении. А прохладная осенняя погода — не повод от них отказываться. Мы предлагаем всем любителям спорта поучаствовать в массовых забегах в парках Москвы на дистанции от 2,5 до 15 километров. Рекомендуем выбрать непромокаемую теплую одежду и обувь, которая не скользит на листве», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Забеги будут устроены в 12 парках города. В 11 из них забеги будут каждую субботу в 9:00. Участие в них бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию пять километров.

Четыре забега будут платными. В Измайловском парке состоятся два из них — 29 сентября в 09:00 и 5 октября в 11:00. Участникам предложат на выбор разные дистанции — от 2,5 до десяти километров.

Те, кто предпочитает бегу спортивную ходьбу, могут отправиться в парк «Кузьминки». 29 сентября в 09:00 здесь начнется тренировка по скандинавской ходьбе на дистанцию пять километров. Взносы за участие в этих спортивных мероприятиях будут перечислены в благотворительные организации.

Зарегистрироваться на участие во всех осенних забегах в московских парках можно на сайтах парков и на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях.

— музей-заповедник «Царицыно» (сбор участников — на замощенной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе);

— парк «Ангарские пруды» (место встречи — около лодочной станции у Большого Ангарского пруда);

— парк «Северное Тушино» (старт рядом с входом в парк со стороны Химкинского бульвара);

— парк Северного речного вокзала (сбор — у знака «Активный гражданин»);

— парк «Кузьминки» (старт забега — у главной сцены);

— ландшафтный парк «Митино» (место встречи — у входной группы со стороны улицы Барышихи);

— сквер по Олонецкому проезду (сбор участников — около смотровой площадки);

— парк 50-летия Октября (начало пробежки — неподалеку от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского»);

— парк Олимпийской деревни (сбор участников — у главного входа);

— Воробьевы горы (место встречи — на Андреевской набережной, в 200 метрах от Лужнецкого моста);

— музей-заповедник «Коломенское» (сбор — возле причала).