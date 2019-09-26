РИАМО - 26 сен. В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака, уже в октябре все желающие смогут зарегистрировать отношения в старинном ресторане 1913 года и в современном лофт-пространстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с большой популярностью мест и частыми обращениями граждан мы продолжаем открывать новые необычные площадки. При выборе новых локаций мы стараемся выбирать разные стили, чтобы каждая пара могла провести регистрацию своей мечты», — сказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Пространство «Лофт-холл» расположено на берегу Москвы-реки. Оно подойдет как для приверженцев традиций, так и для любителей экспериментов. Здесь можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии у кирпичных стен с деревянными вставками, а также на фоне хрустальных люстр и панорамных окон.

Старинный ресторан расположен в центре Москвы. Он подойдет для пар, которые мечтают о классической свадьбе в исторических интерьерах. Зарегистрировать брак молодожены смогут в залах с расписным потолком и мраморным фонтаном с золотыми рыбками. В прошлом столетии здесь собирались артисты Большого и Малого театров, известные литераторы и журналисты.

Подать заявление на заключение брака в ресторане на Рождественке и лофт-пространстве на улице Ленинская Слобода можно на портале госуслуг, а также во Дворце бракосочетания №5 (для первой площадки) и в Нагатинском отделе ЗАГС (для второй площадки).