РИАМО - 26 сен. Доследственную проверку организовали в Москве после выхода в телеэфир сюжета о мошенничестве со столичными квартирами, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сюжета одного из телеканалов следует, что некая группа мошенников обманным путем заполучает доли в квартирах жителей Москвы, а затем угрозами заставляет отказываться или продавать свои доли. Сообщается, что мошенники обманным путем заполучили долю в квартире 80-летней пенсионерки, женщина в последующем получала угрозы с требованием продать оставшуюся долю», - сказала Иванова.

В сюжете также сообщается, что подозреваемая в мошенничестве женщина-риелтор скупает доли в разных квартирах. Помимо этого, журналисты приводят пример другой женщины, пострадавшей от мошенников по аналогичной схеме.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - добавила Иванова.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, указанным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.