РИАМО – 26 сен. Почти 17 тысяч пассажиров пригородных поездов приняли участие в литературной акции, в рамках которой пользователи бесплатного Wi-Fi в электричках смогли получить в подарок электронные книги российских и зарубежных писателей, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«В середине апреля в электропоездах компании начался литературный марафон. Его организаторами выступили ЦППК, «МаксимаТелеком» и сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес». Участники получали в подарок одну из 30 книг. Каждые две недели пассажиры могли выбирать новую книгу из списка бестселлеров современных российских и иностранных авторов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект завершился 31 июля. Почти за четыре месяца в нем приняли участие почти 17 тысяч человек

Собеседник агентства отметил, что самыми популярными книгами марафона стали «Ты изменил мою жизнь» Абдель Селлу, «Осточерчение» Веры Полозковой, «Хроники Заводной Птицы» Харуки Мураками, «Головоломка» Франка Тилье, «Случайная вакансия» Джоан Роулинг.

«ЦППК, «МаксимаТелеком» и «ЛитРес» планируют в дальнейшем проводить похожие совместные мероприятия», - добавил собеседник агентства.