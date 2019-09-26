РИАМО - 26 сен. С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка-презентация «Город: детали», в ней примут участие дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 различных стран, на выставке посетители смогут познакомиться с современными архитектурными решениями в большом городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов», - говорится в сообщении.

Также на выставке специалисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Они поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые примеры по созданию комфортной среды в городах.

В дни выставки запланированы три тематические секции. Деловую программу откроет дискуссия «Арт-объекты в городской среде». Встреча начнется 4 октября в 10:00. Она будет посвящена формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках.

Среди приглашенных участников — известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, заместитель начальника Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова и другие эксперты.

О том, как сохранить уникальный облик района и модернизировать его инфраструктуру, поговорят в секции «Мой любимый район. Частное и общественное», секция откроется 4 октября в 14:45. Ее модератором станет заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова. Среди участников — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Филиппо Имберти и Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев и заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин.

Участниками деловой программы станут эксперты из 11 стран. В их числе Россия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Нидерланды, США, Финляндия и Франция.

Программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на официальном сайте выставки.