РИАМО - 26 сен. На Измайловском шоссе в столице произошел пожар в здании, в ходе тущения возгорания были спасены 15 человек, есть пострадавшие, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг спасатели получили сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади около 8 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и в 03:38 ликвидировать загорание», - отмечается в материале.

В ходе работ по ликвидации возгорания пожарные спасли 15 человек. Есть пострадавшие. Всех спасенных передали медикам для осмотра.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу в Москве располагается хостел на территории Измайловского кремля.