РИАМО - 26 сен. Среднесуточная температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы в четверг в Москве и Подмосковье, будет дуть северо-западный ветер, его порывы будут достигать 8 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области 7-12 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Синоптики отмечают, что такая погода отчетливо характеризует осенний период, однако такие перепады могут вызвать хронические обострение болезней и общее недомогание у метеозависимых людей.

«В уроки независимости от погоды можно внести и здоровый образ жизни, занятия спортом, прогулки на природе, лечебная физическая культура, если позволяет самочувствие. Помогут повысить толерантность организма к внешним неблагоприятным условиям и домашние методы - общие ванны с добавлением морской соли, ароматических масел или растительных добавок, которые благоприятно влияют на общее состояния и улучшают функцию нервной системы», - отмечается в сообщении.