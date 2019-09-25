РИАМО – 25 сен. Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики в среду в рамках расширенного заседания рассмотрел федеральный законопроект, которым предлагается освободить от НДФЛ на продажу электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Правительством РФ под таким определением понимается объект, функционирующий в том числе на основании возобновляемых источников энергии, мощностью не более 15 кВт. К таким устройствам могут быть отнесены солнечные панели или небольшие ветряные станции в частных домах», – говорится в сообщении.

Доходы, получаемые от такой продажи электроэнергии, и предлагается освободить от налогообложения.

Законодатель намерен предоставлять такие льготы до 1 января 2029 года. Комитет Мособлдумы принял решение поддержать данный законопроект.