РИАМО – 25 сен. Завершилось масштабное научное исследование архитектурной ценности особняка Миндовского в столице, так, значимыми были признаны элементы фасадов и интерьеров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

С этого момента любые ремонтные или реставрационные работы на памятнике будут проводиться с учетом этих данных. Ранее на заседании Научно-методического совета при Мосгорнаследии эксперты представили предмет охраны особняка Миндовского, который расположен по адресу: Пречистенский переулок, дом 6/1, строение 1, и является объектом культурного наследия федерального значения.

«Неоклассический особняк был построен в 1906 году для текстильного промышленника Николая Миндовского по проекту архитектора Никиты Лазарева. Миндовский купил это владение у Московского строительно-торгового акционерного общества. После 1917 года в здании располагался ЗАГС, в котором расписывались Сергей Есенин с Айседорой Дункан, а также Михаил Булгаков с Любовью Белозерской. С 1927 года здание является посольством Австрии», – говорится в сообщении.

Дом Миндовского на углу Пречистенского и Староконюшенного переулков представляет собой яркий образец московского особняка периода неоклассицизма.

«Его архитектурное решение обусловлено в том числе и местом расположения – этот район Москвы был одним из самых дворянских. Внимание горожан сразу привлекает купольная ротонда с тосканскими колоннами, обрамляющая угол здания. Сами фасады богато украшены лепным декором – это и фигурный карниз на античные темы, и лепной венок, и сандрики. Еще одна интересная деталь – сточные желоба в виде львиных голов. Все эти и другие важные элементы были внесены в предмет охраны», – разъяснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Помимо уникальных фасадов, предмет охраны здания включает художественное оформление интерьеров с живописными плафонами, деревянными филенчатыми панелями, выразительной скульптурой, ценными осветительными приборами. Особенно примечателен парадный зал с колоннами, избранный Борисом Пастернаком для одной из ключевых сцен романа «Доктор Живаго».

Емельянов дополнил, что все ремонтные и реставрационные работы в особняке Миндовского могут проходить только под контролем департамента культурного наследия города Москвы.

«Утвержденный предмет охраны специалистам нужно будет учитывать при разработке проектов реставрации. Важно понимать, что все ценные элементы памятника формируют его уникальный исторический облик, а потому требуют к себе особо бережного отношения», – заверил он.