РИАМО – 25 сен. Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в среду провел выездное заседание на тему состояния и перспектив организации первичной медико-санитарной помощи, так, в ходе мероприятия озвучили средний размер заработной платы врачей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Участники заседания осмотрели Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Юдино, а также посетили Мытищинскую городскую клиническую больницу.

«В конце августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, по итогам которого был утвержден список поручений. Среди них, в том числе субъектам, поручено провести анализ уровня заработной платы медицинских работников, степени износа медицинского оборудования, транспортных средств и зданий», – говорится в сообщении.

Глава комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев уточнил, что главой государства были поставлены задачи улучшить состояние медицинских объектов.

«По данному направлению Московская область уже активно работает – за 3 последних года в регионе 330 объектов построено и отремонтировано. Президент также указал задачу улучшения качества медуслуг, особое внимание уделить проблеме нехватки кадров. Эта тема для Московской области особенно актуальна», – дополнил Голубев.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Значкова привела данные, что в 2018 году ремонт проведен в 74 поликлиниках, семь объектов перешли на 2019 год, кроме того, в текущем году идут работы в 16 поликлиниках и отделениях.

Кроме этого, в этом году в 62 поликлиниках проводятся работы в 77 помещениях под установку 41 рентгенаппарата, 21 флюорографа, двух компьютерных томографов и 13 маммографов.

В настоящее время в Московской области насчитывается 500 ФАПов. Планируется оснастить каждый муниципалитет выездными медпунктами. В 2019 году будет завершено строительство 14 стационарных ФАПов. Также планируется закупить восемь мобильных пунктов.

Что касается привлечения кадров то, как отметила замминистра, особое внимание в области уделяется зарплатам.

«Так, с 1 апреля 2018 года предусмотрена доплата в 32 тысячи рублей для врачей общей практики, терапевтов, педиатров», – подчеркивается в сообщении.

Размеры должностных окладов медицинских работников зависят от квалификационной категории, наличия почетных званий и ученых степеней. Врачам и среднему медицинскому персоналу устанавливается надбавка за продолжительность непрерывной работы: на 30% должностного оклада за первые три года; по 15% за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 60%.

Размер средней заработной платы в Московской области за первое полугодие 2019 года составил: врачи – 91156,3 рубля, что на 13,3% больше, чем за I полугодие 2018 года; средний медицинский персонал – 47947,7 рубля, что на 12,1% больше, чем за I полугодие 2018 года; младший медицинский персонал – 47370,5 рубля, что на 13,6% больше, чем за I полугодие 2018 года.

Помимо этого, в области действует программа социальной ипотеки, программа «Земский доктор». Муниципалитеты со своей стороны предоставляют жилье и иные меры поддержки. При этом в каждом муниципальном образовании действует разный пакет социальных гарантий.

«Предлагаем разработать документ, где был бы утвержден единый минимальный соцпакет для всех муниципалитетов», — разъяснил Голубев.

По итогам мероприятия принято решение запросить в Минздраве региона информацию о региональных программах по исполнению поручений президента. Предложено весной обсудить реализацию данных программ.