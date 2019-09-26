РИАМО – 26 сен. В четверг на заседании Мособлдумы рассмотрят законопроект об увеличении доходов и расходов бюджета региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о предстоящих изменениях в бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы.

«На 93-м заседании Московской областной думы, которое состоится уже в этот четверг, депутаты рассмотрят изменения в закон о бюджете. Будет выделено дополнительное финансирование по ряду региональных программ, которые идут в одном направлении с национальными проектами», – сказал спикер подмосковного парламента.

Брынцалов отметил, что планируется доходы бюджета Московской области увеличить в 2019 году на 27,9 миллиарда рублей, на столько же увеличатся и расходы.

По словам Брынцалова, большая часть средств будет направлена на экологию.

«Мы планируем увеличить расходы на программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» более чем на 17,8 миллиарда рублей, из них большая часть пойдет на реализацию подпрограммы по обращению с ТКО», – пояснил он.

Также более 335 миллионов рублей пойдет на частичное возмещение задолженностей муниципалитетов – речь идет о недополученных доходах от реализации природного газа для ресурсоснабжающих организаций региона.

Увеличение финансирования затронет и сферы здравоохранения, образования и соцзащиты, дополнительные средства пойдут и на строительство объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, развитие инженерной инфраструктуры, сельское хозяйство, молодежную политику.

Законопроект с соответствующими изменениями планируется рассмотреть на 93-м заседании регионального парламента в четверг.