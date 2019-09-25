РИАМО – 25 сен. Аномальное потепление может накрыть некоторые регионы России в период с октября по март, в то же время юг страны может оказаться во власти холодных циклонов, сообщает ТАСС.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге – со знаком минус», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что более подробный прогноз на данный период Гидрометцентр России намерен выпустить 30 сентября.