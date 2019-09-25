РИАМО - 25 сен. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России по жалобе ООО «Агон» на нарушение закона о контрактной системе, управление признало жалобу необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Агон» на действия (бездействие) администрации городского округа Павловский Посад и МКУ городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных закупок» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса на строительство объекта школы.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Агон» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Агон» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.