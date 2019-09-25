РИАМО – 25 сен. В Подмосковье в нынешнем году полностью благоустроили 1176 дворов из запланированных 1360, всего на территории региона с 2015 года обновили 6201 двор, то есть 48% от общего количества, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Практически завершены работы по комплексному благоустройству дворов в 2019 году. Так, 1176 дворов полностью благоустроены из запланированных 1360», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он дополнил, что на 100% завершены работы в 45 муниципалитетах – это Шатура, Клин, Жуковский, Красноармейск, Пущино, Лыткарино, Волоколамск, Фрязино, Электросталь, Кашира, Красногорск, Рузский, Раменский, Богородский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский городские округа, Электрогорск, Лотошино, Королев.

Работы завершились и в Ленинском городском округе, Долгопрудном, Власихе, Рошале, Коломенском округе, Серебряных Прудах, Одинцовском округе, Серпухове, Химках, Реутове, Подольске, Дубне, Звенигороде, Озерах, Люберцах, Егорьевске, Щелкове, Восходе, Молодежном, Талдоме, Черноголовке, Шаховской, Мытищах, Луховицах, Бронницах, Лобне.

По поручению губернатора Московской области ежегодно осуществляется благоустройство не менее 10% дворовых территорий региона.

С 2015 по 2018 годы в Подмосковье благоустроен 6201 двор – 48% от общего количества дворов.

Обязательными элементами благоустройства двора являются детские игровые площадки, наружное освещение, парковки, информационные стенды, озеленение, урны, лавочки.

«Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подчеркнул Хайкин.

Каждый год в рамках государственной программы Московской области по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы органами местного самоуправления формируется адресный перечень дворов, которые будут благоустроены.

В него включаются все дворовые территории муниципальных образований Московской области, нуждающиеся в благоустройстве. При этом проводится инвентаризация и учет их физического состояния. В перечень не включаются те дворы, которые были благоустроены в предыдущие годы (с 2015 года) или сформировались менее 5 лет назад.