РИАМО - 25 сен. Сведения в отношении ООО «Реал Эстейт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в детском саду №2 Федеральной службы охраны Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные федеральным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 Федеральной службы охраны Российской Федерации», в отношении ООО «Реал Эстейт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.

«В связи с нарушением ООО «Реал Эстейт» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Реал Эстейт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.