РИАМО – 25 сен. В Электрогорске по губернаторской программе «Мой Подъезд» отремонтировали 34 подъезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье продолжается реализация приоритетного проекта – программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Электрогорске управляющие компании отремонтировали 34 подъезда, что составляет 49% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 70 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 9,3 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 65% подъездов», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.