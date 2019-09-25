РИАМО – 25 сен. Комитет по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы поддержал введение в России новой памятной даты – Дня военной присяги, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В среду на заседании комитета рассмотрели инициативу 18 членов Совета Федерации и трех депутатов Госдумы о внесении изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Авторы предлагают установить в России новую памятную дату – День военной присяги. По их мнению, ее учреждение будет «направлено на воспитание граждан и, прежде всего, молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

«Предлагается День военной присяги отмечать 21 ноября – именно в этот день в 1721 году вышел указ Петра I «О учинении присяги на каждый чин как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу», – говорится в сообщении.

Члены профильного комитета Мособлдумы единогласно поддержали предложение федеральных коллег.