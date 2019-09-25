РИАМО – 25 сен. В ходе тушения пожара в частном гостевом доме в деревне городского округа Домодедово были эвакуированы 10 человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером в среду в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Новосьяново, улица Школьная, дом №41.

«Частный гостевой дом, двухэтажный, размером в плане 20 на 30 метров. Площадь пожара – 300 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуировано 10 человек», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

«Привлекаемые силы и средства: 13 единиц техники, 45 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 14 человек», – дополняется в сообщении.