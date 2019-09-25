РИАМО – 25 сен. Новый программный комплекс «Интерактивный помощник специалиста по приему населения» придуман, разработан, протестирован и введен в промышленную эксплуатацию в отделении Пенсионного фонда РФ по городу Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ГУ отделения ПФР РФ по Московскому региону.

Комплекс призван повысить уровень качества обслуживания граждан до принципиально высокого показателя, позволяющего оказывать гражданам государственные услуги самого высокого уровня. В первую очередь программа предназначена в помощь специалистам, ведущим прием граждан в клиентских службах Пенсионного фонда.

«Их в отделении ПФР по городу Москве и Московской области насчитывается 164. Кроме того, с помощью интерактивного помощника можно проводить обучение, тестирование, оперативно консультироваться с наставниками или коллегами в чате, в том числе с приложением скриншотов, а также размещать новости. Но первое и самое насущное, в чем интеллектуальный помощник незаменим, – это прием граждан», – говорится в сообщении.

Не секрет, что овладеть знаниями по обширному и постоянно меняющемуся законодательству, нормативно-правовой базе, административным регламентам и другим документам, с которыми работают специалисты ПФР, грамотно оперировать ими, помнить все нюансы может далеко не каждый человек.

«А гражданину, пришедшему на прием, ответ нужен здесь и сейчас. Поэтому надежный интеллектуальный помощник незаменим в этой работе. Предоставить качественную, исчерпывающую консультацию по любому направлению деятельности ПФР – установлению пенсий и доплат, выплате пенсий, ЕДВ и доплат, по переучету и инвестированию, по социальной выплате – помощник помогает найти ответ на любой из поставленных вопросов. И правильно, полноценно провести прием гражданина», – подчеркивается в сообщении.

Управляющий отделением ПФР по городу Москве и Московской области Андрей Андреев пояснил, что данный проект долго разрабатывали.

«Действительно, обладать знаниями и оперировать огромной, разветвленной базой законодательства, норм, регламентов, инструкций – серьезнейшая по сложности и ответственности задача. И ее исполнения ждут от специалистов, работающих в окнах приема граждан. На этих позициях у нас в отделении трудится много молодежи, которая еще постигает тонкости пенсионного дела. А с помощью интеллектуального помощника, который с блеском справляется с поставленной задачей, специалисты Пенсионного фонда готовы к оперативной профессиональной консультации, необходимому действию и ответу на любой вопрос для пришедшего на прием человека», – дополнил он.

Сегодня новый программный комплекс успешно работает в клиентских службах, подведомственных отделению ПФР по городу Москве и Московской области.

По мнению специалистов, разрабатывавших его, он «легкий», мобильный и готов к обновлениям и наполнению новыми данными.