РИАМО – 25 сен. В доме правительства Московской области 19 сентября состоялись ежеквартальные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за 3 квартал 2019 года, так, за истекший период в бюджет РФ было перечислено уже более 18 миллионов рублей на основании штрафов, вынесенных в регионе, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

С приветствием и вступительным словом к участникам публичных обсуждений обратился временно исполняющий обязанности руководителя Московского областного УФАС России Сергей Муравьев.

«Судебные решения, которыми отменялись решения управления, выносились в связи с различием в оценке рассмотренных обстоятельств. Большинство заявлений в суд об обжаловании решений управления занимают закупки», – отмечается в сообщении.

О правоприменительной практике в сфере контроля закупок на территории Московской области рассказал заместитель руководителя Московского областного УФАС России Павел Мироненко.

Он напомнил, что согласно вступившему в силу с 1 июля пакету поправок в законодательство о закупках, процедура закупок в строительстве стала быстрее и проще, а у заказчиков появилась возможность заключения контракта со вторым участником в случае расторжения контракта с победителем торгов.

«Также принят осенний пакет поправок, который вступает в силу с 1 октября 2019 года, в части изменений порядка авансирования, обоснования закупок и ведения плана-графика», – дополнил Мироненко.

Говоря о торгах с участием органов власти, заместитель руководителя – начальник отдела контроля органов власти Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко заявил, что публичные обсуждения в очередной раз позволяют донести до органов власти и хозяйствующих субъектов позиции и подходы управления к рассмотрению жалоб на торги и к оценке отдельных действий органов власти.

По его мнению, благодаря данному мероприятию антимонопольный орган имеет возможность дать максимально полную и развернутую информацию о мероприятиях, направленных на упрощение доступа лиц к участию в земельно-имущественных торгах и снижение допускаемых органами власти нарушений.

Про сговоры на торгах рассказал в своем докладе заместитель руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.

«По-прежнему наиболее распространенными картельными соглашениями в Московской области остаются сговоры на электронных аукционах. Их доля из всей массы картельных соглашений составляет более 95%. К сожалению, не уменьшается не только количество нарушений, но и их денежный объем», – уточнил он.

В бюджет РФ за истекший период 2019 года перечислено уже более 18 миллионов рублей на основании штрафов, вынесенных Московским областным УФАС России за картельные соглашения.

Азаренко подчеркнул, что помимо административной ответственности за заключение хозяйствующим субъектом картельного соглашения также статьей 178 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.

В заключении мероприятия заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников выступил с докладом о государственном надзоре за соблюдением законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции, а также торговой деятельностью на территории Московской области.