РИАМО – 25 сен. Специалисты Мосгосстройнадзора проверят подземную часть строящегося по программе реновации дома в Бауманском районе столицы, такие проверки проводятся регулярно, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз (ЦЭИИС) проведут совместную проверку строящегося дома по адресу: улица Бауманская, владение 47/1. Эксперты оценят качество и соответствие выполненных работ по устройству котлована и фундамента требованиям проекта», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что такие проверки проводятся на регулярной основе в соответствии с планом. На жилых домах за весь период строительства выполняется порядка 14 проверок.

«В ходе проверки наши специалисты определят прочность основания фундамента, толщину защитного слоя бетона, класс использованной арматуры. От этих показателей в первую очередь зависят надежность и безопасность здания», – отметил Антосенко.

В мобильных лабораториях Центра экспертиз проверят стройматериалы на экологическую безопасность.

«Строго контролируются облицовочные и декоративные изделия, сыпучие строительные материалы, такие как щебень, гравий, песок, на наличие загрязняющих веществ», – уточнил директор ЦЭИИС Виктор Егоров.

Инженеры лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля измерят уровни шума и вибрации при строительстве на строительной площадке и около жилых домов, расположенных вблизи от стройки. Свои заключения эксперты ЦЭИИС передадут в Мосгосстройнадзор.

С начала года с привлечением инструментальных исследований Центра экспертиз проведено около 250 проверок строящегося по программе реновации жилья. До конца года запланировано еще порядка 1,5 тысячи различных испытаний материалов и конструкций на объектах реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.