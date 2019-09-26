РИАМО – 26 сен. Максимально разрешенную скорость подняли с 60 до 80 километров в час на участках Северо-Восточной хорды (СВХ) в столице, за последние 2 года на этих участках не было смертельных ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«С 26 сентября на СВХ (участки МКАД – Дмитровское шоссе и Лосиноостровская улица – МКАД) разрешенную скорость поднимут с 60 до 80 километров в час. Здесь нет наземных пешеходных переходов, есть разделительные барьеры», – говорится в сообщении.

За последние 2 года на указанных участках не было смертельных ДТП.

«Радуемся, но помним о ПДД», – резюмируется в сообщении.