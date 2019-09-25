РИАМО – 25 сен. Коломенскому перинатальному центру исполнилось 2 года, за это время в нем появились на свет более 6,5 тысячи детей, в том числе более 50 пар двойняшек и две тройни, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Коломенский перинатальный центр – учреждение родовспоможение самого высокого, третьего уровня. Специалисты не просто ведут беременность и принимают роды, но также оказывают помощь беременным женщинам и новорожденным с различными осложнениями и патологиями, в том числе детям с экстремально низкой массой тела. Самый маловесный малыш, которого спасли врачи Коломенского перинатального центра, весил всего 490 граммов», – отметила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Центр предоставляет услуги по индивидуальному ведению беременности. В нем действуют 10 круглосуточных родильных боксов, палаты для матери и новорожденного.

Специалисты проводят школы для родителей и занятия гимнастикой для беременных. Узнать необходимую информацию о Коломенском перинатальном центре, задать интересующие вопросы можно по номеру Единого call-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8(800)550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.