РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 сен. Порядка 800 пациентов с укусами клеща прошли через травмпункт больницы №1 подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«С начала года около 800 пациентов, укушенных клещами, обратились в травмпункт за медицинской помощью», – говорится в сообщении.

Врачи рекомендуют не пытаться удалить клеща самостоятельно, а обратиться за квалифицированной медпомощью. В травмпункте не только правильно удалят кровососа, но и отправят его на анализ.

«Если вы самостоятельно удалили клеща, необходимо принести его в травмпункт на анализ. Если были укушены несколько членов семьи, каждого членистоногого важно подписать», – добавляется в сообщении.