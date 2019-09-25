РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Дмитриеву из поселка Нахабино подмосковного Красногорска в среду исполнилось 100 лет, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Сегодня (25 сентября – ред.) 100-летний юбилей празднует долгожитель Красногорска Дмитрий Васильевич Дмитриев. Глава округа Эльмира Хаймурзина вместе с начальником территориального управления Нахабино Борисом Соловьевым и депутатом совета депутатов Романом Володиным вручили юбиляру поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева», – говорится в сообщении.

Дмитрий Дмитриев – ветеран Великой Отечественной войны, минометчик. За доблесть и отвагу в 1942 году получил медаль «За боевые заслуги». Кавалер орденов «Отечественной войны» и «Славы III степени». В январе 1944 года получил сквозное осколочное ранение грудной клетки.

Закончил войну Дмитриев 9 мая 1945 года. Уже в мирное время служил в Вооруженных силах в Нахабине, затем работал на заводе инженерных вооружений. За добросовестный многолетний труд награжден медалью «За трудовую доблесть».