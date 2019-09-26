РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 сен. Начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области в четверг проведет прием граждан в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«26 сентября с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Домодедово будет осуществлять прием граждан начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области полковник по Отменить лиции Олег Филиппенко», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом №24.

Для предварительной записи необходимо позвонить по телефону: 8(496)793-11-17.

Прием пройдет в порядке общей очереди. Граждане, обладающие льготами, беременные женщины и лица с маленькими детьми принимаются вне очереди.