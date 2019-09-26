РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 сен. Руководитель городской администрации подмосковного Королева Юрий Копцик в четверг ответит на вопросы жителей в прямом эфире.

Прямой эфир пройдет на телеканале «Королев ТВ» в 20:45.

«В четверг, 26 сентября, проведу очередной прямой эфир на телеканале «Королев ТВ». Актуальные вопросы могут задать все желающие по телефону: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv», – написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в социальных сетях.