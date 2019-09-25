РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 сен. В Королеве с помощью Центра управления регионом (ЦУР) за 8 дней решили проблему некачественного въезда для инвалидов в здание, где расположен отдел МФЦ «Юбилейный», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

ЦУР функционирует в Московской области с декабря 2018 года. Концепция центра: «Все знаем – Быстро решаем – Не допускаем». За время своего функционирования он не раз подтверждал свою эффективность в решении проблем населения региона.

«При участии представителей областного МФЦ в ЦУРе оперативно были предприняты меры по устранению замечания – некачественного въезда для инвалидов и малоподвижных граждан в здание, где расположен отдел МФЦ «Юбилейный». В результате проведенных ремонтных работ были устранены ямы и трещины пандуса, положено новое противоскользящее покрытие», – говорится в сообщении.

Благодаря работе блока МФЦ в ЦУРе количество жалоб на деятельность центров «Мои документы» сократилось в 3 раза, а срок их рассмотрения достиг 2 дней. Ранее срок рассмотрения мог составлять до двух недель.