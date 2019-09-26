РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 сен. Родителей бесплатно научат оказывать первую помощь детям на специальных курсах в подмосковных Котельниках в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать шестого сентября на базе ДК «Белая Дача» пройдет «Школа первой помощи» для родителей и воспитателей от благотворительной организации «Мария мама». Это бесплатная программа, где аттестованные инструкторы и представители Российского союза спасателей и Всероссийского союза спасателей научат оказывать первую помощь детям до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.

Школа будет работать с 11:00 до 15:00. В ее программу войдет обучение оказанию помощи при потере сознания, травмах и ранах, отравлениях лекарствами или химическими средствами, попадания инородного тела, судорогах.

«Занятия будут проводить на специальных тренажерах – манекенах, повторяющих анатомические особенности строения тела ребенка», – отмечается в материале.

Вход свободный при предварительной регистрации на сайте или по телефону:8(495)773-06-10.