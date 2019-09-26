РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 сен. Московский театр на Таганке в четверг бесплатно покажет спектакль для детей-инвалидов и детей из многодетных семей из горокруга Котельники, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Пятьдесят детей и родителей из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами из городского округа Котельники 26 сентября посетят благотворительный показ детского спектакля. Он пройдет в Московском театре на Таганке», – говорится в сообщении.

Показ состоится в честь юбилея и в рамках проведения Всероссийского урока доброты благотворительным фондом «Линия сердца».