РИАМО – 25 сен. В столице с 26 по 29 сентября пройдет II Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest, в котором примут участие 36 художников из 16 стран, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел выставку современного искусства в рамках фестиваля и пригласил жителей и гостей столицы оценить представленные здесь экспонаты.

«Москва – крупнейший культурный мегаполис, в котором ежедневно проходит более 270 мероприятий. В этой насыщенной культурной повестке находится место и громким премьерам, и удивительным концертам, и ярким фестивалям. Таким, как «Артлайф». Современное искусство всегда вызывает споры. Это нормально, но главное, чтобы художник создавал новое с талантом, вкусом и душой. А город, в свою очередь, готов создавать условия для развития искусства, помогать проводить фестивали и организовать арт-пространства», – сказал градоначальник.

Artlife Fest – крупный международный фестиваль современного искусства, организованный онлайн-академией живописи ArtLife при поддержке департамента культуры города Москвы.

Впервые фестиваль прошел в 2018 году, в нем приняли участие 30 известных художников со всего мира. За четыре дня его посетили более 10 тысяч человек, участниками мастер-классов стали 700 гостей, а слушателями лектория – свыше 1 тысячи человек.

II Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest проводится 26-29 сентября с участием 36 художников из 16 стран. Культурный проект организован в выставочном зале «Надежда» – одном из бывших корпусов фабрики «Трехгорная мануфактура» (улица Рочдельская, дом 15, строение 24).

Главным мероприятием фестиваля является выставка 200 произведений современного искусства, выполненных в разной технике: от традиционных масла и акварели до смелых экспериментов с материалами. Часть полотен интегрирована в VR-среду, и гости смогут совершить интерактивное путешествие по миру искусства в дополненной реальности.

Кроме того, в программе Artlife Fest 16 мастер-классов по живописи от крупных российских и зарубежных художников. В дни фестиваля будет работать лекторий на 150 слушателей. В расписании - более 20 спикеров и широкий спектр интересных и актуальных тем. Также запланировано создание новых произведений искусства в ходе демоклассов хедлайнеров фестиваля – за их работой можно будет наблюдать в режиме реального времени.