РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Жительницы подмосковного Красногорска, находящиеся в декретном отпуске, через службу занятости могут освоить новую специальность или пройти курсы повышения квалификации, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Обучение через службу занятости населения доступно официально трудоустроенным женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

«В Красногорском центре занятости желающим предлагают переподготовку или повышение квалификации по своей профессии. Находясь в декретном отпуске, мамы нередко теряют рабочие навыки или не успевают изучить нововведения, например, связанные с законодательством. Курсы повышения квалификации помогут женщине вернуться в нормальное русло», – говорится в сообщении.

Переобучение можно пройти в следующих сферах: бухучет, делопроизводство, компьютерный дизайн, программирование, торговля. Также можно выучиться на мастера маникюра, парикмахера, повара, кондитера.

«Участницам программы не придется платить за обучение. Им подберут профиль, учитывая предпочтения, образование и квалификацию», – отмечается в сообщении.

По всем вопросам можно обратиться в ГКУ МО «Красногорский центр занятости населения» по адресу: Красногорск, улица Жуковского, дом №6 или по телефонам: 8(495)562-10-40, 8(495)562-20-38.