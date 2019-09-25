РИАМО – 25 сен. В управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской области состоялся День единого приема граждан, в рамках мероприятия было оплачено 305 тысяч рублей по 25 исполнительным производствам, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание юридической помощи.

«В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, консультант юридического отдела аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области Дмитрий Прохоров, руководство аппарата управления», – говорится в сообщении.

Судебные приставы Подмосковья давали консультации, рассматривали претензии, беседовали с должниками и взыскателями, в некоторых случаях оперативно устанавливали дальнейший комплекс мер по принудительному исполнению, помогали с помощью онлайн-сервисов оплатить долги, предоставляли информацию о ходе исполнительных производств и многое другое.

Главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов принял граждан с наиболее сложными вопросами по компетенции службы, по итогам приема взял часть исполнительных производств на личный контроль.

Целью Дня единого приема граждан, который традиционного проводится УФССП России по Московской области несколько раз в год, является обеспечение беспрепятственного доступа граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание юридической помощи по указанным вопросам.

Кроме того, что граждане получили необходимую помощь в решении вопросов в виде консультаций, принятия мер со стороны службы, некоторые должники произвели оплату.

Так, в ходе Дня единого приема граждан было оплачено 305 тысяч рублей по 25 исполнительным производствам.