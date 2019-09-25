РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В подмосковном Подольске молодой врач-терапевт во время диспансеризации выявил у пациента опасное для жизни состояние, после чего больного прооперировали и спасли ему жизнь, сообщается в группе «ГБУГ МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проведения диспансеризации взрослого населения молодой участковый врач-терапевт Климовской городской больницы №2 Илья Кузин выявил у пациента пульсирующее образование в эпигастральной области. По данным УЗИ диагностирована расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты. Незамедлительно по скорой медицинской помощи пациента маршрутизировали в РСЦ», – говорится в сообщении.

В условиях специализированного отделения сосудистой хирургии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского пациенту выполнили сложное оперативное вмешательство со стентированием аорты.

В настоящий момент пациент чувствует себя удовлетворительно и продолжает наблюдение у доктора. Неравнодушный подход и грамотная тактика помогли врачу первичного звена спасти человека.