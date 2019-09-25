РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Заключение о соответствии проектной документации получил рассчитанный на 150 мест детский сад в жилом комплексе «Мортонград Путилково» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объекта выступает ООО «РИВАС МО».

«Детскому саду, входящему в состав воспитательно-образовательного комплекса на территории ЖК «Мортонград Путилково» в городском округе Красногорск, выдано заключение о соответствии проектной документации. Дошкольное образовательное учреждение площадью 2,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 150 мест», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

По проекту в 3-х этажном детском саду разместятся музыкальный и физкультурный залы для занятий с детьми, игровые комнаты и спальни, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические кабинеты.

На прилегающей территории проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы с теневыми навесами, обустроены места для отдыха, выполнено озеленение.