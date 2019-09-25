РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 сен. В подмосковных Люберцах более 3 тысяч жителей льготных категорий оформили получение ежемесячных выплат за отказ от проезда на общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Более 3104 граждан льготных категорий регионального значения, живущих в горокруге Люберцы, воспользовались в 2019 году правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от проезда», – говорится в сообщении.

Обращаться с заявлением об отказе от получения мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда городским транспортом и проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения для получения денежной выплаты на 2020 год необходимо до 1 октября 2019 года только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области.

Прием заявлений производится в Люберецком управлении социальной защиты населения по адресу: улица Мира, дом №7А. При себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Справки по телефону: 8(495)554-83-21.