РИАМО - 25 сен. Столичные следователи возбудили по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции на юго-западе Москвы уголовное дело, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)», - сказала Иванова.

По данным следствия, в среду мужчина в состоянии опьянения, находясь на лестничной клетке жилого дома на Ленинском проспекте, не желая проследовать с сотрудниками полиции в отделение, распылил неустановленное вещество им в лицо. В результате его действий сотрудники полиции получили химические ожоги глаз.

В настоящее время мужчина 1980 года рождения задержан, в скором времени будет доставлен в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.