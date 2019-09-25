РИАМО - 25 сен. В подмосковном Домодедове горит двухэтажный гостевой дом с мансардой, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сообщил в среду РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В деревне Новосъяново городского округа Домодедово Московской области, по адресу: улица Школьная, дом 41, горит двухэтажный гостевой дом с мансардой. Возгорание произошло на втором этаже и мансарде на площади 50 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших и погибших нет, до прибытия пожарных люди из здания были эвакуированы.