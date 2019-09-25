РИАМО – 25 сен. В Зарайске по губернаторской программе «Мой Подъезд» отремонтировали 66 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжается реализация приоритетного проекта - программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Зарайске управляющие компании отремонтировали 66 подъездов, что составляет 55% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 120 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 9,3 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 65% подъездов», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», – уточнил Хромушин.